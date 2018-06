Veganisten bedreigen Franse slagers: ook Belgische beenhouwers maken zich zorgen

De 18.000 Franse beenhouwers, spekslagers en traiteurs hebben hun minister van Binnenlandse Zaken om politiebescherming gevraagd. Ze zijn radeloos door de “toenemende fysieke, verbale en psychologische intimidatie van veganistische groeperingen”. Ook bij hun Belgische collega’s groeit de bezorgdheid over het vijandige klimaat.

“De lijst van beenhouwerijen en viswinkels die door veganistische activisten gevandaliseerd zijn, groeit exponentieel”, zegt Jean-François Guihard, de voorzitter van de Franse beroepsvereniging van slagers. “De actievoerders gaan ook steeds driester te werk. Het blijft niet bij roepen of schelden. Gevels van winkels worden beklad, uitstalramen worden aan diggelen geslagen. Sommige groeperingen willen duidelijk een sfeer van terreur in het leven roepen om klanten af te schrikken.”

Vooral in het noorden van Frankrijk krijgen beenhouwerijen en vishandels het hard te verduren. “Onze zaak werd in 2016 al eens met nepbloed besmeurd”, zegt Valérie Carrel, uitbaatster van een beenhouwerij in hartje Rijsel. “Een maand geleden werden de uitstalramen stukgeslagen. De slogan Stop het speciësisme(discriminatie op basis van soort, in dit geval van de dieren door de mens, red.) die op de gevel werd geschilderd, laat weinig twijfel bestaan over de identiteit van de daders. Sindsdien trek ik elke morgen met een bang hart naar de zaak.”

Hondenpoep en scheldpartijen

“In april van dit jaar alleen al werden in de regio Hauts-de-France zeven beenhouwerijen met nepbloed beklad en werden de uitstalramen van twee andere zaken stukgeslagen”, stelt Guihard vast. “Het geweld neemt almaar toe. Einde maart werd een Franse veganistische activiste veroordeeld tot zeven maanden cel met uitstel voor haar reactie op de dood van een beenhouwer in een terroristische aanslag in een warenhuis. Choqueert het u als een moordenaar gedood wordt door een terrorist? Mij niet, geen medelijden met die man, gerechtigheid bestaat dan toch, had zij op sociale media gepost. Waar zal het eindigen?”

In België loopt het allemaal zo geen vaart. “Nog niet, maar dat komt wel”, voorspelt Ivan Claeys, nationaal voorzitter van de Koninklijke Bond van Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België. “Met dank aan de laksheid van de FOD Economische Zaken, die 180.000 euro uittrekt voor een campagne die de vleessector heel wat schade berokkent door allerlei associaties met ongezonde producten de wereld in te sturen. Verscheidene van onze leden hebben hun uitstalramen al beklad gezien met hondenpoep of uitwerpselen in de brievenbus gestopt gekregen. Onze gevels bespuwen, er klevers op aanbrengen, voor moordenaar uitgescholden worden, antireclame op sociale media, wij maken het allemaal al mee. Tot dusver werden nog geen uitstalramen stukgeslagen, maar als het zo verder gaat, blijft het niet lang meer uit.”