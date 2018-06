Met compleet ander elftal tegen Engeland: zo zou de opstelling van de Rode Duivels kunnen zijn

Roberto Martinez zal zijn team tegen Engeland grondig wijzigen. Heel grondig. Zoals de bondscoach gisteren sprak, lijkt het erop dat overmorgen minstens negen, mogelijk tien nieuwe spelers op het veld zullen komen. Boyata blijft zeker staan, maar zelfs Courtois lijkt niet veilig.

“Het belangrijkste is de prestatie, kijken in hoeverre mijn 23 spelers die in de selectie zitten kunnen presteren op een World Cup.” Martinez zei het wel tien keer. En nog: “Het is een optie om elke speler te vervangen. Ik wil alle 23 spelers de kans geven.”

Geen enkele keer zei de bondscoach dat hij ten koste van alles wilde winnen en de eerste plaats in groep G pakken. Neen, het ging hem er vooral om dat hij iedere speler van zijn kern op dit WK aan het werk wilde zien.

Concreet betekent dit dat van het basiselftal dat tegen Tunesië met 5-2 won, nog maar weinig zal overschieten. Vallen er al zeker naast: De Bruyne, Vertonghen en Meunier omdat ze een gele kaart achter hun naam hebben. Bij een karton tegen Engeland missen ze immers zeker de wedstrijd in de tweede ronde. “We gaan met de spelers met een gele kaart achter hun naam rekening houden”, aldus Martinez. “Het zou een gok zijn om een speler op te stellen die tegen Engeland een tweede gele kaart kan pakken zodat we die moeten missen in KO-fase.”

Scan voor Lukaku

Dan zijn er de geblesseerde of vermoeide spelers. Mertens, Hazard en Lukaku passen in dat rijtje. Martinez liet weer weinig aan de verbeelding over: “We moeten met de individuele fysieke conditie van de spelers rekening houden. Dat gaan we in de komende 48 uur doen. Mertens had een probleem met de enkel, maar hij evolueert goed. Ik verwacht dat hij morgen (vandaag dus, nvdr.) weer kan trainen. Hazard had pijn in de kuit. Met hem blijven we voorzichtig en hij traint twee dagen niet voluit. Lukaku is er het ergst aan toe. Hij heeft wat meer tijd nodig. Hij onderging wel een scan. Er is geen schade, niets om ons echt zorgen over te maken. We willen dat de kern even sterk is na de wedstrijd als ervoor.” Lees: ook hier neemt Martinez geen risico.

Tot slot is er Kompany. Hij stond gisteren dan eindelijk op het oefenveld met zijn ploegmaats en deed alle oefeningen probleemloos mee.

“Medisch is Kompany volledig fit”, wist Martinez. “De komende dagen worden belangrijk om een beslissing te nemen. Hij maakt deel uit van de 23 en we gaan nu meer specifiek werken zodat hij zo snel mogelijk zijn niveau haalt. Ook over Vermaelen beslissen we morgen of hij inzetbaar is voor Engeland.”

Alles opgeteld zou dit donderdag de opstelling kunnen zijn:

Mignolet; Dendoncker - Boyata - Vermaelen; Chadli - Dembélé - Fellaini - Januzaj; Tielemans - T. Hazard; Batshuayi