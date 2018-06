Al 114 doden in de bloedigste kiesstrijd aller tijden: afmaken in plaats van omkopen

Met 114 (!) zijn ze al, de politici of politici in spe die de verkiezingen van komend weekend niet halen. Afgemaakt door bendes die toch liever een andere kandidaat aan de macht zien. En die werkelijk iedereen in hun achterzak hebben zitten, zoals dit weekend bleek met de arrestatie van een heel politiekorps. Mexico kiest zondag niet ­alleen een nieuwe president maar ook nieuwe lokale machthebbers, en de strijd is meer dan ooit herschapen tot een ongezien bloedbad. Een kiesstrijd op leven en dood.