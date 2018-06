Assistent-bondscoach Graeme Jones maakt van zijn hart een steen: “Ik zal me moeten inhouden tijdens God Save The Queen”

Op zijn vijftiende was hij ballenjongen bij een interland van Engeland op Wembley en was hij o zo fier op het feit dat hij na de wedstrijd de kapiteinsband van Bryan Robson kon bemachtigen. Hij ging op zijn ­knieën om het doelpunt van David Platt tegen België te vieren. En hij kent ‘God Save The Queen’ van begin tot eind. Maar donderdag moet al dat sentiment aan de kant, want dan neemt ­Graeme Jones (48) het met de Rode Duivels op tegen zijn vaderland.