Paul Pogba veroorzaakt voor duel tegen Denemarken stormpje op eerste persconferentie in vier jaar

Bij Frankrijk is het nooit rustig. Maar dan echt nooit. Voor het slotduel met Denemarken staat Paul Pogba nog maar eens in de schijnwerpers. Dit keer niet om sportieve redenen, wel omdat hij verklaarde dat dit misschien wel zijn laatste WK kan zijn. Op de leeftijd van 25 jaar.

, blij je te zien”, opende een journalist. “Ik heb jullie echt gemist”, knipoogde de speler.

Vier jaar lang had Paul Pogba geen interviews gegeven bij de nationale ploeg. Door de vele kritiek voelde hij niet de noodzaak om op het voorplan te treden. “Maar dit is nu het WK”, verklaarde de ster van Manchester United zijn persconferentie van zondag. “Ik heb veel plezier omdat ik mijn droom kan realiseren. En wie weet is dit ook gewoon mijn laatste wereldkampioenschap.”

Klein bommetje toch, hetgeen Pogba daar tussen de neus en lippen even uitkraamde. Hoewel hij nadien meteen een aantal redenen aanhaalde voor zijn uitspraken – “misschien raak ik wel geblesseerd” of “andere jongens zijn over vier jaar misschien beter dan ik” – ging zijn potentiële afscheid meteen een eigen leven leiden.

Zo hard zelfs dat de allereerste vraag voor bondscoach Didier Deschamps op zijn traditionele persconferentie voor de match over zijn middenvelder ging. “Ik denk niet dat hij dat echt meent”, vertelde die, terwijl hij een gezicht van verbazing trok. “Je moet er niet te veel achter zoeken. Het zit op dit moment goed in het hoofd van Paul. Hij is blij en heel gemotiveerd om er iets van te maken.”

Pogba speelt zijn tweede WK nadat hij in 2014 de kwartfinales bereikte met Frankrijk. Toen was Duitsland te sterk. “Nu zijn we hier in Rusland”, toonde de middenvelder zich zelfzeker. “Anders moet je ook niet deelnemen, vind ik. We zitten met een heel getalenteerde groep.”

“Of we in de volgende ronde nu Kroatië of Argentinië treffen: het wordt sowieso een wedstrijd waarin we hard zullen moeten werken.” Frankrijk is al geplaatst voor de volgende ronde, maar nog niet zeker van groepswinst.

Winnen metwisselspelers

Verliezen tegen Denemarken en Les Bleus ontlopen zo wel Argentinië als mogelijke tegenstander. Al is het niet zeker of het alternatief – Kroatië – in deze vorm een makkelijkere keuze is. Denemarken heeft zelf nog genoeg aan één punt om zich te kwalificeren.

“Het op een akkoordje gooien doen we alvast niet”, verzekerde Deschamps gisteren. “We gaan de Denen ook nu niet helpen. We willen gewoon eerste worden.”

Met Steve Mandanda, Djibril Sidibé, Presnel Kimpembe, Steven N’Zonzi en Thomas Lemar krijgen waarschijnlijk wel een aantal wisselspelers hun kans.