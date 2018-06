Wie gemeenschapswacht wil worden, moet voortaan over stalen zenuwen beschikken

Wie gemeenschapswacht wil ­worden, zal in de toekomst eerst een psychotechnische proef moeten afleggen. Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil zeker zijn dat de mannen en vrouwen met paarse jas kalm kunnen blijven in stressvolle ­situaties.

Vroeger heetten ze ‘Stadswachten’, en ze moeten vooral de mensen op straat het veilige gevoel geven dat ­iemand een oogje in het zeil houdt. Maar wie gemeenschapswacht wil worden, zal in de toekomst eerst een psychotechnische proef moeten afleggen. Sollicitanten zullen een vragenlijst moeten invullen en een interview afleggen, waarbij psychologen zullen bekijken of ze wel een stabiele persoonlijkheid hebben.

De overheid wil vooral weten hoe ze zullen reageren als ze tegenover een agressieve burger komen te staan. “Het is essentieel dat ze respectvol optreden, ook in stressvolle situaties”, zegt Gaetan Willems van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie. “Ze zijn het eerste aanspreekpunt van de mensen op straat.”

Er waren in 2014 1.596 gemeenschapswachten in België, blijkt uit de meest recente statistieken. Daarvan werkten 574 mensen in Vlaanderen. Ze hebben niet de bevoegdheid van een agent: bij problemen moeten ze de politie bellen. “Maar ze maken deel uit van de veiligheidsketen”, zegt het kabinet-Jambon. “Het is logisch dat ze aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen. Ze worden dan wel opgeleid, maar dit soort persoonsgebonden eigenschappen kan je niet trainen.”

Sommige wachters (de zogenoemde gemeenschapswacht-vaststellers, nvdr.) mogen nu al een rapport opmaken als ze bijvoorbeeld overlast of een sluikstort opmerken. De overtreder kan later een GAS-boete krijgen van de gemeente. De regering wil dat die ‘vaststellers’ straks ook foutparkeerders mogen noteren.

Niet geslaagd

Morgen bespreekt de commissie Binnenlandse Zaken een voorstel van Koenraad Degroote (N-VA) over de opleiding van gemeenschapswachten. “Nu worden mensen eerst aangeworven en krijgen ze daarna een opleiding”, zegt Degroote. “Maar de examens die ze vervolgens afleggen, zijn niet bindend. Wie faalt, mag toch blijven. Alleen wie ­gemeenschapswacht-vaststeller wil worden, moét slagen.”

Het wetsvoorstel voorziet dat elke kandidaat vanaf 2019 twee kansen zal krijgen, maar dat wie niet slaagt voor de tests, moet opstappen. In de praktijk zouden de meeste kandidaten nu al in de proeven slagen.