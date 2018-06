Brits parlement zet licht op groen voor uitbreiding luchthaven Heathrow

Het Britse parlement heeft maandag de omstreden uitbreiding van de Londense luchthaven Heathrow, de drukste van Europa, met een grote meerderheid goedgekeurd. De plannen omvatten de bouw van een derde start- en landingsbaan en hebben volgens Britse media een prijskaartje van 14 miljard pond (16 miljard euro).

De uitbreiding van Heathrow is al jarenlang een omstreden dossier in Groot-Brittannië: omwonenden en milieugroeperingen vrezen voor geluidsoverlast en de luchtkwaliteit. Aan de goedkeuring ging maandag een hevig debat vooraf. Ook binnen de meerderheid toonden een aantal leden van het lagerhuis zich fors gekant tegen de door de regering aangebrachte uitbreiding. Met name Greg Hands, die vorige donderdag nog opstapte als minister van Handel en Investeringen uit ongenoegen met de expansie van Heathrow, bepleitte een tegenstem.

Vanuit de oppositie kwam dan weer de vraag “Waar is Boris?”, een sneer naar minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, die momenteel in Afghanistan is voor een in allerijl georganiseerd bezoek. Volgens tegenstanders wil Johnson, eveneens een tegenstander van een derde start- en landingsbaan op de Londense luchthaven, zo zijn verantwoordelijkheid ontlopen. Het was namelijk ook een van zijn campagnepunten tijdens de verkiezingen.

130 miljoen passagiers

Uiteindelijk werden de plannen met een ruime meerderheid van 415 stemmen tegen 119 goedgekeurd. De eerste vliegtuigen zouden al vanaf 2025 van de nieuwe strook gebruik kunnen maken. De kosten - volgens media geraamd op 14 miljard pond - zullen met privégeld worden gefinancierd.

Volgens de uitbater van London Heathrow zou door de uitbreiding de capaciteit kunnen worden opgekrikt tot 130 miljoen passagiers per jaar. In 2017 kreeg de luchthaven 78 miljoen reizigers over de vloer. In totaal waren er 474.033 vliegbewegingen.