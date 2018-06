Meisje krijgt lof voor (letterlijk) mooi gebaar op vliegtuig

Een 15-jarig meisje ontroert mensen van over de hele wereld met een mooi gebaar op het vliegtuig. Clara Daly gebruikte gebarentaal om met een dove en blinde man te communiceren en zijn vlucht zo wat aangenamer te maken.

Timothy Cook is zowel doof als blind en praten met hem lukt alleen door gebaren te vormen die hij met zijn handen kan voelen. De man had zijn zus bezocht in de Amerikaanse stad Boston, maar eens hij alleen op het vliegtuig naar huis zat, ondervond het personeel van Alaska Airlines moeite om met hem te communiceren. Ze deden hun best om de man zo goed mogelijk te helpen, maar uiteindelijk vroegen ze of iemand aan boord gebarentaal – specifiek American Sign Language – kon.

Het geluk was aan Tims kant: Clara Daly (15) en haar moeder moesten normaal niet eens op hetzelfde vliegtuig zitten, maar hun oorspronkelijke vlucht was geannuleerd, ze hadden een zitje gekregen op deze vroegere vlucht en haalden die na een sprintje door het vliegveld nog net. En het meisje begon een jaar geleden gebarentaal te leren omdat ze dyslexie heeft en dat voor haar de gemakkelijkste vreemde taal was om te leren.

Clara bood meteen aan om te helpen. Verschillende keren tijdens de vlucht ging ze op haar knieën in het gangpad naast Tim zitten en communiceerde ze door met zijn handen rond de hare gebaren te vormen die hij zo kon ‘lezen’. “Ik spelde: ‘Hoe gaat het? Ben je oké? Heb je iets nodig?’ met mijn vingers.”

(Lees verder onder de Facebookpost)

Aanvankelijk hielp Clara de man bij praktische zaken, zoals water vragen aan de stewards of zeggen hoelang de vlucht nog zou duren, maar toen Tim haar op het einde nog eens bij zich vroeg, wilde hij gewoon graag wat praten. Een uur lang hadden ze het over wie ze waren, waar ze vandaan kwamen. “Het is goed om iemand het gevoel te geven dat ze niet alleen zijn”, aldus het meisje.

Volgens een medepassagier die het verhaal op Facebook deelde, toverde Clara met haar sympathieke actie niet alleen een glimlach op het gezicht van Tim, maar ook van de andere passagiers rond hen. “Het was een mooie herinnering dat er nog goede mensen zijn die voor elkaar willen zorgen.”

Clara’s trotse mama schreef ook over het mooie gebaar en deelde enkele foto’s die het personeel van Alaska Airlines en andere passagiers maakten. Volgens haar zei Clara achteraf dat ze dacht dat het lot hen op dezelfde vlucht had gebracht als Tim, zodat ze hem zou kunnen helpen. “Ik denk dat alles gebeurt met een reden”, aldus het meisje. Ook Tim zelf denkt er zo over: “Misschien was het het lot, wie weet?” De man was in elk geval naar eigen zeggen “heel ontroerd” door wat Clara voor hem deed.

De vijftienjarige wordt intussen overstelpt door positieve reacties. Het meisje hoopt dat meer mensen nu gebarentaal zullen leren.