Minimale dienstverlening bij De Lijn doorstaat eerste grote test

Brussel - De eerste grote test met de minimale dienstverlening bij openbaarvervoersbedrijf De Lijn heeft positieve resultaten opgeleverd. Dat schrijft Het Belang van Limburg dinsdag. Ondanks de grote pensioenbetoging op 16 mei en de daaropvolgende vierdagenstaking slaagde De Lijn er toch in om zes op de tien reizigers op hun bestemming te brengen.

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) vroeg aan bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) blijkt dat op woensdag 16 mei 60 procent van het normale aantal reizigers werd vervoerd. In de dagen daarna, met uitzondering van zondag 20 mei, was dat zelfs nog meer.

De Lijn testte tijdens die vijf dagen voor het eerst in heel Vlaanderen het systeem met prioritaire lijnen uit, waarbij werkwillige chauffeurs maximaal op de belangrijkste lijnen worden geconcentreerd om de drukste verbindingen toch te kunnen bedienen.

De test met de minimale dienstverlening is omstreden omdat er nog altijd geen formeel akkoord is tussen De Lijn en de drie vakbonden. Volgens De Lijn is dat ook niet nodig, omdat het huidige systeem het stakingsrecht niet schendt.