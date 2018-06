Chef Voetbal Ludo Vandewalle: “Als Martinez niet duchtig zou roteren tegen Engeland, zou hij zijn woord niet houden”

Roberto Martinez gaf maandag op de persconferentie aan dat hij misschien wel zijn hele elftal zal wisselen voor de match tegen Engeland. “Waarom niet?”, vindt onze Chef Voetbal in Moskou Ludo Vandewalle. “Hij heeft altijd gezegd dat hij alle spelers wil gebruiken. Als hij dat nu niet zou doen, zou hij eigenlijk zijn woord niet houden.” Verder heeft hij het ook over de opvallende rol die de VAR speelt op dit WK - “Heel leerrijk voor ons, zeurende Belgen” - en beantwoordt hij het dilemma of het slechtste Argentinië in 40 jaar wel zijn plaats heeft in de achtste finales.