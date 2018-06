Ex-Club Brugge-doelman Mathew Ryan gaat naar het WK en neemt mee… 27 (!) familieleden

Over steun van zijn naasten op de wereldbeker voetbal kan Mathew Ryan niet klagen. Ryan, die het doel van de nationale ploeg van Australië verdedigt, heeft maar liefst zevenentwintig familieleden meegenomen naar Rusland. De voormalige doelman van Club Brugge betaalt de hele trip voor hen. “En dan zeggen dat nog maar de helft die ik uitgenodigd heb, is meegekomen”, lacht Ryan in de Britse krant The Times.

Achtentwintig Ryans, zoveel lopen er momenteel rond in Rusland voor het WK voetbal. Eén die onder de lat staat bij Australië en verder zevenentwintig familieleden. Van een grootvader die in de zeventig is tot een driejarige peuter. Allemaal zijn ze er om Mat Ryan naar de achtste finales te schreeuwen. En allemaal kregen ze hun trip ook betaald van hun beroemde familielid.

“Zo vaak kan je een WK niet meemaken”, legt Ryan uit in de Britse krant The Times. “De kans om zoiets als dit te delen, iets dat ze voor de rest van hun leven zullen herinneren, daar hoefde ik amper over na te denken. Dus ik vroeg iedereen mee. De helft van hen zei ja.”

Australië neemt het om 16 uur op tegen Peru. Ryan en co maken nog een waterkansje op de achtste finales van het WK, op voorwaarde dat ze zelf winnen van Peru en dat Denemarken verliest van Frankrijk. De doelman van Club Brugge liet al weten dat hij zijn zevenentwintig familieleden met plezier een verlengd verblijf zal betalen.