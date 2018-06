Ruim een op de drie werkgevers vindt geen geschikte werknemer: “Skills skills skills in plaats van jobs, jobs, jobs”

Steeds meer werkgevers hebben moeite om geschikte kandidaten te vinden voor openstaande vacatures. Het gaat om één op de drie bedrijven -het hoogste aantal sinds 2011. Er zijn te weinig kandidaten, maar de sollicitanten missen ook de juiste vaardigheden. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Uit een studie van Manpower blijkt dat 35 procent van de Belgische werkgevers problemen ondervindt bij het invullen van de 130.000 beschikbare vacatures door geschikte kandidaten. Dat heeft onder meer te maken een tekort aan sollicitanten, aldus Marc Vandeleene van Manpower tegen Het Laatste Nieuws. “We zitten vandaag in een situatie van economische groei en lage werkloosheid. De poel aan talent is dus al erg klein. In Vlaanderen zelfs nog kleiner, omdat de werkloosheid er lager ligt.”

Daarnaast hebben de kandidaten die er zijn vaak niet de geschikte competenties, volgens de bedrijven. “Hetzij omdat ze die op school niet meekregen, of omdat ze al te lang vastgeroest zitten in dezelfde job, zonder veel aandacht voor bijscholing”, zegt Vandeleene nog. Van de kandidaturen die binnenkomen, heeft 20 procent te weinig technische vaardigheden, 14 procent te weinig persoonlijke vaardigheden en 15 procent te weinig ervaring.

Groter bedrijf = grotere problemen

En hoe groter het bedrijf, hoe ernstiger de situatie, zo blijkt: van de bedrijven met meer dan 250 werknemers vindt maar liefst 64 procent niet de juiste werknemer. Dat heeft te maken met de minder flexibele rekruteringsaanpak van grote(re) bedrijven. Vandeleene: “Zij willen een openstaande vacature nog te vaak invullen met iemand die perféct in hun plaatje past: het juiste diploma, een hele reeks criteria. Voldoen ze daar niet aan, dan valt de kandidaat onmiddellijk af. Kmo’s zijn daarin vaak soepeler, en kijken naar de persoon en zijn (toekomstig) potentieel in het algemeen.”

Skills, skills skills

“De sleutelzin op de arbeidsmarkt is dus niet meer alleen ‘jobs, jobs, jobs’, maar ook ‘skills, skills, skills’”, verklaart Vandeleene nog. En de situatie lijkt er niet beter op te worden, “omdat de markt veel meer in beweging is dan pakweg vijf jaar geleden”.

Geschikte geschoolde arbeiders (zoals lassers, elektriciens en metselaars) zijn het moeilijkst te vinden, gevolgd door technici, boekhoudkundige en financiële profielen en chauffeurs. Ook commerciële profielen (industrie, contactcenter), administratieve beroepen, experts (juristen, projectmanagers, onderzoekers), ingenieurs en IT’ers zijn knelpuntberoepen.