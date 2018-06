Rode Duivels hopen Spanje nog tegen te komen op dit WK, en daar hebben ze speciale reden voor

Als de Rode Duivels de WK-finale zouden halen, kunnen ze best tegen Spanje uitkomen. Om een wel heel bijzondere reden: de Belgen hebben de tactische richtlijnen van de Spanjaarden al. Dat zegt hun materiaalman Jurgen Van der Mijnsbrugge in weekblad Humo.

Twee jaar geleden, vlak na het mislukte EK en de aanstelling van Roberto Martinez als bondscoach, oefenden de Belgen immers al tegen Spanje. De Rode Duivels verloren kansloos met 0-2 - tot nu toe nog steeds de enige verliesmatch onder Martinez. Maar achteraf deden ze een ontdekking in de kleedkamer van de Spanjaarden.

“Zij hadden een stapel handdoeken van ons geleend”, vertelt materiaalman Van der Mijnsbrugge in Humo. “De afspraak was dat ze die na de match in de kleedkamer zouden laten liggen. Maar toen we ze daar gingen halen, bleken hun tactische richtlijnen nog aan de muur te hangen. We hebben ze meegenomen, wie weet komen ze nog van pas!”

De Belgen kunnen de Spanjaarden ten vroegste pas in de halve finales treffen. Als de Rode Duivels als tweede eindigen in hun groep, komen ze aan dezelfde kant van de tabel als de wereldkampioen van 2010. Winnen de Belgen hun groep, dan kijken ze Spanje pas in de ogen bij een eventuele finale. Tegen Spanje spelen zou dus sowieso een evenaring van de vierde plek van het WK 1986 zijn.