Zware brand en enorme rookontwikkeling in Peer: “Rookpluim is mogelijk schadelijk”

Peer -

In een bedrijfshal op het industrieterrein Bokt in Peer, waar een bandencentrale gevestigd is, brak dinsdagochtend rond 6.45 uur een hevige brand uit. Het vuur verspreidde zich razendsnel. De vlammen sloegen door het dak van het gebouw. De brand gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling. Bewoners krijgen de raad ramen en deuren dicht te houden.