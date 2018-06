Deze Madrileense politieagenten hoeven geen schrik te hebben wanneer ze ooit een hartstilstand zouden krijgen. Hun hond is namelijk getraind om hartmassages te geven. “Deze hond is nog beter dan Lassie”, klinkt het.

Het Spaanse politieteam uit Madrid demonstreerde onlangs wat hun politiehonden allemaal kunnen. In een gespeelde situatie viel een agent dramatisch op de grond en bleef daar roerloos liggen. Het duurde niet lang of Poncho, de trouwe viervoeter, kwam aangerend om de man een hartmassage te geven. Ook leerde de hond om aan de nek te voelen of er een hartslag is.