Brussel stijgt op lijst duurste steden

Brussel - Brussel is het voorbije jaar fors gestegen op de lijst van duurste steden om te leven voor expats. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst opgesteld door adviesbureau Mercer. Brussel is gestegen van plaats 104 naar plaats 67.

Bij de rangschikking met de 200 duurste steden voor expats wordt rekening gehouden met onder meer de kost om te wonen, transport, eten of vermaak.

Europese steden stegen dit jaar nadrukkelijk, als gevolg van de dure euro in vergelijking met de dollar. Steden in de VS zijn bijgevolg goedkoper geworden en dalen in de rangschikking.

Helemaal bovenaan de lijst staat Hongkong, gevolgd door Tokio en Zurich.