Nederlandse royals delen foto van schattige gezinsuitbreiding, maar vereniging waarschuwt: “Hoop niet dat iedereen nu zo’n puppy wil”

Aaibare gezinsuitbreiding binnen het Nederlandse koningshuis: in villa de Eikenhorst, de woning van koning Willem-Alexander en koningin Maxima, zijn maandag zeven labradorpuppy’s geboren. Het koningspaar wordt op sociale media veelvuldig gefeliciteerd met de “nieuwe prinsjes en prinsesjes”, maar niet iedereen is even enthousiast.