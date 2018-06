Zo goed is de sfeer bij de Rode Duivels: spelers dol van vreugde na gelukt kopbalspelletje

De sfeer is fantastisch op training bij de Rode Duivels. Tijdens het kwartiertje dat vanmorgen open was voor de pers, werden ze door physical coach Richard Evans uitgedaagd voor een kopbalspelletje. Bij poging drie lukte het en dat leverde dolle taferelen op.

De opdracht: met de kop de bal naar elkaar toespelen en nadat iedereen hem had geraakt moest de laatste scoren in een koelbox. De eerste twee pogingen mislukten door een hapering bij het laatste duo: Youri Tielemans en Thomas Vermaelen. Daarop besliste kapitein Eden Hazard om die twee kerels bij poging drie in het begin van de ketting te zetten. Derde keer, goede keer. Leander Dendoncker was degene die de bal uiteindelijk in het mandje legde en werd bedolven onder de enthousiaste ploegmaats.

Slechts één veldspeler kon niet mee genieten van dit tafereel. Spits Romelu Lukaku was de enige die vandaag niet op het trainingsveld verscheen. Hij heeft nog last van de enkel en bleef in het hotel achter. De wedstrijd van donderdag tegen Engeland zal hij wellicht aan zich voorbij moeten laten gaan. Dries Mertens en Eden Hazard – allebei last van wat kleine pijntjes na de match tegen Tunesië – stonden wel op het terrein. Net als Vincent Kompany en Thomas Vermaelen.

Opvallend: Roberto Martinez verdeelde zijn veldspelers in twee groepen. De tien bankzitters van afgelopen zaterdag droegen een blauw shirt. De basisspelers, met uitzondering van Romelu Lukaku, een oranje. Is blauw dan de basisploeg voor donderdag? En voert Martinez dus tien wissels door? Met Kompany, in dat geval. Of wil hij gewoon dat we dat denken? De vorige keer dat de Spaanse bondscoach in het open kwartier van de training in zijn kaarten liet kijken, bleek dat we daar geen conclusies uit konden trekken. Maandag zei hij op zijn persconferentie alvast hetvolgende: “De hele ploeg wisselen? Dat zou best kunnen.”

Wie al zeker aan de kant blijft tegen Engeland zijn de drie spelers met een gele kaart achter hun naam: Thomas Meunier, Kevin De Bruyne en Jan Vertonghen. Ook met Romelu Lukaku, Eden Hazard en Dries Mertens zal Roberto Martinez geen rekening houden.

De blauwe ploeg op training, zonder doelman: Boyata, Kompany, Vermaelen – Chadli, Fellaini, Dembélé, Januzaj – Tielemans, Thorgan Hazard – Batshuayi.