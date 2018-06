Romelu Lukaku ontbreekt op training Rode Duivels

Romelu Lukaku ontbrak dinsdagvoormiddag op training bij de Rode Duivels. Romelu Lukaku is de enige speler die niet present was op training.

De spits liep zaterdag in het duel tegen Tunesië in de eerste helft een blessure aan het buitenste linkerenkelligament op. Lukaku probeerde nog door te spelen, maar moest na de pauze toch naar de kant. Maandag onderging hij een scan en vandaag/dinsdag zal het verdict vallen, maar Lukaku zal toch gespaard worden in het duel van donderdag tegen Engeland. “Er is geen schade, er is niets om ongerust over te zijn”, stelde Martinez maandag al gerust.

Dries Mertens (enkel) en Eden Hazard (kuit) kwamen eveneens niet ongehavend uit het duel tegen de Tunesiërs, maar zij verschenen dinsdag wel op het trainingsveld. Meer dan waarschijnlijk worden zij met het oog op de tweede ronde eveneens gespaard tegen de Engelsen. Dat zal ook het geval zijn voor Vincent Kompany, die maandag reeds aansloot bij de groep en ook dinsdag weer van de partij was. Voor Thomas Vermaelen is het duel tegen de Engelsen dan weer de ideale gelegenheid om matchritme op te doen. De verdediger van FC Barcelona kan achterin Jan Vertonghen vervangen, die met een gele kaart achter zijn naam staat. Ook Thomas Meunier en Kevin De Bruyne moeten niet aan de aftrap verwacht worden, zij worden waarschijnlijk vervangen door respectievelijk Nacer Chadli en Marouane Fellaini.

De vraag blijft momenteel hoeveel wissels Martinez donderdag zal doorvoeren. De meningen daaromtrent zijn voorlopig verdeeld, gaande van minimum zes tot een hele ploeg. Daarnaast is het ook niet zeker of Martinez en de Duivels die slotwedstrijd wel willen winnen. Een tweede stek in de eindstand van de groep lijkt immers alleen maar voordelen op te leveren. Het zou dus wel eens een zeer bizarre wedstrijd kunnen worden.

Voor de Rode Duivels is het de laatste training in Dedovsk voor de afreis naar Kaliningrad op woensdag. Donderdagavond nemen ze het daar op de slotspeeldag in groep G in de Baltika Arena op tegen Engeland. Na de training staan Marouane Fellaini en Toby Alderweireld de pers nog te woord.