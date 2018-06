Coca-Cola legt productie stil door ernstig CO2-tekort

Door een ernstig tekort aan CO2 heeft Coca-Cola een deel van de frisdrankproductie in het Verenigd Koninkrijk “tijdelijk stilgelegd”. Voorlopig is er nog geen probleem voor de bevoorrading.

Verschillende landen kampen met een tekort aan koolstofdioxide (CO2). Dat komt doordat zeker vijf grote Europese CO2-producenten hun fabrieken hebben gesloten wegens jaarlijkse onderhoudswerken. Koolstofdioxide zorgt voor de bubbels in frisdrank en in bier (zowel in flesjes als blik).

LEES OOK: Paniek op drankenmarkt: tekort aan CO2 bedreigt productie van bier en frisdranken

Vorige week meldden verschillende bier- en frisdrankproducenten (onder meer die van Heineken) al dat er problemen met de voorraden dreigden. Nu heeft ook de Britse tak van Coca-Cola een deel van de frisdrankproductie stilgegelegd. “Het is het gevolg van een probleem dat de hele industrie treft ”, klinkt het in een reactie. Dat meldt de BBC.

België

In ons land is er (voorlopig) niets aan de hand bij Coca-Cola, zegt woordvoerster Laura Brems. “De productie verloopt hier normaal. Het is een lokaal probleem in Groot-Brittannië.”

Ook minder vlees

Het CO2-tekort heeft mogelijk ook gevolgen voor de (Britse) vleessector. Het gas wordt namelijk gebruikt bij het doden van dieren. De Britse pluimvee-organisatie BPC waarschuwde al dat tot wel 60 procent van de pluimveeslachterijen binnen “enkele dagen” getroffen zal worden door de problematiek.