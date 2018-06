Videoref op WK ter discussie: zelfs Belg die aan basis ligt noemt dit “absoluut onaanvaardbaar”

Iran-Portugal was de druppel: de VAR ligt op het WK zwaar onder vuur. “Ze zijn de pedalen kwijt”, windt onze huisref Serge Gumienny er geen doekjes rond. “Die slag van Ronaldo was àltijd rood. En het was totaal geen handspel van Cedric en dus geen strafschop voor Iran.” Ook Werner Helsen, aan de basis van de invoering van de VAR in Rusland, noemt de fouten in Portugal-Iran “absoluut onaanvaardbaar.” En bij uitbreiding de VARs in Rusland van bedenkelijk niveau.