Zo lost Algerije het probleem van illegale migranten op

In bussen, jeeps en vrachtwagens worden migranten gedropt in de woestijn Foto: AP

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) krijgt vanuit sommige hoeken veel kritiek op zijn aanpak van de migratiecrisis. Italië weigert zelfs nog boten met vluchtelingen toe te laten in de havens. En ook Spanje krabbelt terug. Maar wat dan gezegd van hoe Algerije omgaat met asielzoekers. Ze stoppen ze in bussen of trucks en droppen hen midden in de woestijn. Mannen, zwangere vrouwen, kinderen. Voor de regering is er geen vluchtelingenprobleem.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) luidt nu de alarmbel over het migratiebeleid in Algerije, waar vluchtelingen letterlijk gedeporteerd worden. Of het nu een kind is of een hoogzwangere vrouw. Niemand wordt ontzien.

Minstens 13.000 Afrikaanse migranten zijn het afgelopen jaar op bussen of vrachtwagens gezet en gedropt in de woestijn. Bij 45 graden overdag en koude nachten. Zonder eten of drinken. Zonder enige bescherming. Hoeveel vrouwen er onder een brandende zon bevallen zijn en hun kind verloren hebben, is niet geweten. Maar het IOM heeft weet van meerdere gevallen. Van pasgeboren baby’s die in het woestijnzand begraven zijn. Of van vrouwen die een miskraa kregen. Van uitputting en ontbering.

Foto: AP

De Algerijnse regering wil er niet over praten en ontkent het probleem van de Afrikaanse migranten die onder andere uit Niger naar Algerije komen in de hoop daar een beter leven op te bouwen en werk te vinden. De politie maakt intensief jacht op de vluchtelingen. Wie opgepakt wordt, wacht een grote nachtmerrie. In een uithoek van Algerije worden ze gedropt. Ver genoeg van de Algerijnse bewoonde wereld. Niger is de dichtstbijgelegen plek waar ze naartoe kunnen. Maar het is meer dan een dag stappen. Onder een loden zon. En ze hebben voordien al een dag in een vrachtwagen of bus gezeten alvorens te worden afgezet en zijn totaal uitgeput. Want op die open trucks brandt de zon ongenadig hard en droogt hen letterlijk uit.

Vaak weten ze niet waar naar toe eens ze zijn afgezet Foto: AP

VRTNws heeft momenteel een ploeg ter plaatse die praatte met hulporganisatie Dokters van de Wereld dat veel van die migranten opvangt. Johannes Claes, medewerker van de organisatie, vertelt: “We zien zwangere vrouwen die twee dagen hebben rechtgestaan in een vrachtwagen en dan een miskraam krijgen als gevolg van die reis. Twee weken geleden nog hadden we een koppel dat met twee kinderen, van vijf en negen, vertrokken is. De moeder is kort na vertrek in Algerije overleden, en de vader is hier bij aankomst in Agadez gestorven van ontbering.”

Dokters van de Wereld hospitaliseerde en verzorgde de twee kinderen. “Maar dit zijn erg schrijnende omstandigheden,” benadrukt Claes. Volgens de hulporganisatie moet er dan ook meer hulp gestuurd worden en doet een noodoproep naar de wereld. Want tocht door de woestijn eist vele doden. Kinderen ook.

De meeste migranten komen volgens de hulporganisatie uit landen uit de Afrikaanse sub-Sahara. Ze wonen verspreid over Algerije en worden door de autoriteiten massaal opgepakt en gedumpt in niemandsland. Onder de migranten staat het punt waar ze worden afgezet bekend als ‘Point Zero’. De hitte - temperaturen van boven de 45 graden zijn niet ongewoon - en droogte zijn genadeloos. Wie de weg kwijtraakt tussen de uitgestrekte zandduinen, moet het geluk hebben te worden opgepikt door een reddingsteam van de Verenigde Naties. Anders wacht de dood. Door uitdroging en totale uitputting.

Hoewel de officiële aantallen niet zijn te achterhalen, vermoedt het IOM dat velen de tocht niet hebben overleefd. Voor elke migrant die het redt, zouden er volgens de organisatie twee zijn gestorven in de woestijn.

Migranten moeten te voet verder. Zonder eten of drinken Foto: AP

Het IOM beschuldigt Algerije tegenover het persagentschap AP van het schenden van mensenrechten, door mensen zo aan hun lot over te laten. Maar Algerije doet alle kritiek af als pogingen om buurlanden tegen hen op te zetten.

Degenen die het wel redden komen uiteindelijk aan in het Nigerese dorpje Assamaka. Daar, aan de andere kant van de grens, hebben de inwoners het moeilijk met de grote groepen migranten die blijven komen. Omdat ze vaak zelf moeite hebben om te overleven, kunnen ze de uitgeputte vluchtelingen moeilijk helpen. Want wat ze hen te eten geven, moeten ze hun eigen kinderen ontzeggen. En dus worden ze er vaak verjaagd. En weerstand bieden, dat kunnen ze niet meer. De meesten zijn al blij dat ze nog overeind staan. Na een tocht van tientallen kilometers door het woestijnzand. Met de dood voor ogen.