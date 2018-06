Toby Alderweireld wil graag spelen tegen Engeland: “Ik voel me fris”

Toby Alderweireld weet nog niet of hij donderdag in de basis staat tegen Engeland, maar hij heeft in ieder geval wel veel zin om te spelen. “Ik ben fris. Vier dagen rust is genoeg om klaar te zijn.”

Roberto Martinez is van plan om tegen Engeland serieus wat wijzigingen door te voeren in zijn basisploeg. Maar Toby Alderweireld wil graag spelen. Zeker omdat hij het afgelopen seizoen niet veel minuten maakte. “Elke voetballer wil altijd spelen”, zegt Alderweireld. “Ik voel me persoonlijk goed. Er zitten vier volle dagen tussen de wedstrijden. Dat is een dagje meer dan tijdens de competitie als je in de week Champions League speelt. Dus dat dagje meer, dat verschil voel je wel. Dus als de trainer me wil opstellen, ben ik klaar.”

Zeker omdat Alderweireld straks een hele hoop bekenden tegenkomt bij Engeland. Hij speelt nu drie jaar in de Premier League. “Het wordt een speciale match. Ik ken veel van die jongens. Af en toe sturen we berichtjes over en weer. Maar iedereen is gefocust op zichzelf. Voor het toernooi vroegen we in de kleedkamer van Tottenham aan de buitenlanders wie zou winnen: België of Engeland. En er was veel vertrouwen in België (lacht).”

En dat het beter is om tweede te worden in de groep, daar wil Alderweireld niet van weten. “We willen winnen tegen Engeland. We zijn met een bepaald doel naar het WK gekomen. We willen het elke wedstrijd zo goed mogelijk doen. Engeland is een goede test. En we willen beter worden. Zelfs in vriendschappelijke wedstrijden wil je winnen. Zo ben je als voetballer. Dus we gaan ervoor.”

Alderweireld speelt nu drie seizoenen in de Premier League en heeft het gevoel dat hij daar een betere voetballer is geworden. “De Premier League is de grootste competitie ter wereld. Je speelt er tegen de beste spelers en dat brengt het beste in je naar boven. Ook bij mij. Zelfs nummer zestien en zeventien heeft veel kwaliteit. Dat zie je ook aan de stijgende kwaliteit van de nationale ploeg.”