Marouane Fellaini verrast: “Ik heb al ergens een nieuw contract getekend”

Marouane Fellaini is einde contract bij Manchester United en verklaarde op zijn persconferentie bij de Rode Duivels dat hij één van de komende dagen zijn nieuwe club bekend zal maken. “Op 1 juli zal ik het jullie vertellen.”

“Ik ben nu al een paar maanden gewoon dat mijn contract afloopt”, zegt Marouane Fellaini. “Dat heeft geen enkele invloed op mijn WK. Ik weet waar mijn toekomst ligt. Ik heb al ergens een contract getekend en zal dat één van de komende dagen bekendmaken. Op 1 juli? Ja.”

Ook over zijn toekomst bij de nationale ploeg heeft Fellaini iets gezegd. “Of ik ga stoppen bij de nationale ploeg? Pas na het WK beslis ik of ik nog doorga bij de Rode Duivels of niet. Ik heb nog geen beslissing genomen. Ik heb ook nooit gezegd dat ik na het WK zou stoppen als international, wel dat ik er over ging nadenken. Ik ben 31 jaar. Dat is al een zeker leeftijd. Maar als we wereldkampioen worden, kan ik meteen stoppen bij de Rode Duivels. Dan zullen er meerdere spelers dat doen.”

Net als alle andere spelers wil Marouane Fellaini niet mikken op de tweede plaats in de groep. “We gaan nu niet rekenen”, vertelt de middenvelder. “Het maakt ook niet uit tegen wie we in de achtste finales spelen. Ik heb geen enkele voorkeur. Het zijn allemaal goede ploegen. Daarom zitten ze ook in de achtste finales.”

Tegen Engeland neemt Marouane Fellaini het op tegen enkele ploegmaats van bij Manchester United. Vooral Jesse Lingard - met wie hij een goed bevriend is - heeft de laatste jaren veel indruk gemaakt op de krullenbol. “Hij is een heel slimme speler. Daarom speelt hij ook voor Manchester United (lacht). Jesse is heel goed bezig. En een belangrijke kerel in een spelersgroep, met zijn grapjes. Maar hij is natuurlijk vooral een goeie voetballer. Hij kan geweldige goals maken, is technisch sterk en heeft een goed positiespel. We moeten oppassen voor hem. Maar ook wij hebben toppers. Het wordt fifty-fifty.”

Fellaini kijkt uit naar de confrontatie met zijn ploegmaats. “Niet alleen voor mij, maar voor veel Rode Duivels is de wedstrijd tegen Engeland speciaal omdat we al zo lang in Engeland spelen. We kennen de Engelsen goed, maar donderdag zijn het geen vrienden, we gaan voluit. Of ik in de basis ga staan? Geen idee. We zullen wel zien.”

Panama en Tunesië geen waardemeter

Met een zes op zes en acht gemaakte doelpunten is de euforie in België over de Rode Duivels op dit moment zeer groot. Maar Marouane Fellaini tempert het enthousiasme. “Kijk, we hebben nu gespeeld tegen Tunesië en Panama. Ik zeg niet dat die matchen gemakkelijk waren, maar je mag wel verwachten dat we van zo’n ploegen winnen. Dus pas vanaf nu kan je echt zien hoe sterk we zijn.”