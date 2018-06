Neymar onder vuur in eigen land: “Hij laat zich te snel vallen”

Neymar laat zich bij contacten te gemakkelijk vallen. Hij moet een voorbeeld nemen aan Lionel Messi, die een stuk steviger op zijn benen staat. Dat vindt althans Neymars landgenoot Naldo.

“Neymar moet ophouden bij het eerste contact op de grond te vallen. Daardoor ontneemt hij zichzelf goede kansen. Hij moet ermee stoppen”, zegt de 35-jarige Naldo, een centrale verdediger die vier keer voor Brazilië uitkwam en vandaag aan de slag is bij Schalke 04. Hij speelde ook jarenlang voor Werder Bremen en Wolfsburg.

Naldo vindt dat de PSG-spits een voorbeeld moet nemen aan Lionel Messi, zijn gewezen ploegmaat bij Barcelona. “Neymar moet leren van Lionel Messi! Die speelt in zo’n momenten gewoon verder, laat zich niet van de wijs brengen. Voor een verdediger is zoiets veel lastiger om mee om te gaan. Het brengt je aan het twijfelen. En door verder te spelen creëert Messi kansen voor zichzelf en zijn ploeg.”

Vader Neymar moest al oproepen om te stoppen met beledigingen

Neymar en Brazilië konden tot dusver nog niet overtuigen op het WK. Na een 1-1 gelijkspel tegen Zwitserland volgde een zwaarbevochten 2-0 overwinning tegen Costa Rica, met een goal van Neymar. De Braziliaanse vedette, die in aanloop naar het WK door blessureleed lang out was, kreeg in Rusland al flink wat kritiek omdat hij te theatraal zou spelen.

Enkele dagen geleden riep zijn vader, Neymar Senior, nog op tot een wapenstilstand op social media. Daar kreeg zoonlief aardig wat verwijten naar het hoofd geslingerd. “Doe eens even rustig aan. Stop met mensen beledigen. Als je Neymar wil steunen, doe het dan positief”, zei hij in een bericht dat gepubliceerd werd op de website van Globoesporte.com.

Morgen/woensdag (20u) staat Brazilië in Moskou tegenover Servië in zijn laatste groepsmatch. De Seleçao deelt in poule E de leiding met Zwitserland. Ze hebben vier punten, een meer dan Servië. Costa Rica staat nog op nul en is uitgeschakeld.