Vier jaar cel voor man die chiroleidster Julie (22) doodreed en vluchtte

Evergem - De man die de 22-jarige chiroleidster Julie Roelens doodreed en vluchtmisdrijf pleegde is veroordeeld voor in totaal 48 maanden cel. Ook kreeg hij een rijverbod van acht jaar. Dat heeft de politierechter van Gent beslist.

Julie Roelens. Foto: if

Het ongeval gebeurde in de nacht van 9 op 10 september 2017 in de Vaartstraat West in Ertvelde. Chiroleidster Julie Roelens was op weg was naar huis na een chirofuif met een goede vriend, toen ze werd gegrepen door de wagen. Het slachtoffer kwam door de klap van de aanrijding tegen een boom langs de kant terecht. Toen de vriend zag hoe erg ze eraan toe was, belde hij een ambulance. Die hulp kwam te laat, Julie overleed ter plaatse.

De 39-jarige bestuurder, David D., stapte nog het ongeval uit en raakte in discussie met de aanwezige vriend van Julie. Toen de automobilist de hulpdiensten hoorde, vluchtte hij weg. Toen D. het drama de dag erna opbiechtte aan de ontbijttafel, stapte zijn vader naar de politie. Uit onderzoek bleek dat hij onder invloed was van alcohol en drugs.

Vier jaar cel

De rechter veroordeelde D. tot 30 maanden cel voor onopzettelijke doding en 18 maanden cel voor vluchtmisdrijf. Verder kreeg de man een rijverbod van acht jaar (vijf jaar voor het ongeval, plus drie jaar voor het vluchtmisdrijf) en moet hij een boete van in totaal 8.000 euro betalen (4.000 euro voor ieder feit).

“Het tragische ongeval had kunnen vermeden worden als de beklaagde alerter was geweest. Even uitwijken naar links was voldoende geweest. Dat dat niet gebeurde, is te verklaren door overmatig alcohol- en drugsmisbruik”, motiveerde de politierechter.

D. werd lichamelijk en geestelijk ongeschikt verklaard om een motorvoertuig te besturen en moet de theoretische, praktische, medische en psychologische proeven opnieuw afleggen als hij opnieuw wil rijden. De familie van het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van ongeveer 50.000 euro. De man kan nog in beroep gaan tegen het vonnis.

David D. en zijn advocaat in de rechtbank. Foto: Geert Neyt

Coke en 2,14 promille

D. had naar eigen zeggen 14 pintjes gedronken voor de dodelijke aanrijding. “Maar hij had twaalf uur na de eerste pint nog altijd 2,14 promille alcohol in het bloed, wat overeenkomt met 25 glazen bier”, stelde de advocaat van de nabestaanden eerder voor de rechtbank. “Om de avond af te ronden, snoof hij een lijntje coke en stapte in z’n Volvo.” Op de vraag waarom de dader doorreed, antwoordde hij tijdens die zitting: “Ze was in goede handen.”

Levenslang

Serge Defrenne, advocaat van D., had een straf met uitstel gevraagd. Volgens de verdediging was de aanrijding onvermijdbaar voor de bestuurder. “Het meisje liep naast haar fiets op de rijbaan of op het fietspad, zo blijkt uit de verslagen van de deskundigen. Ze dook 20 meter voor mij plots op, verklaarde mijn cliënt. Het ongeval was onvermijdbaar, ongeacht of hij onder invloed van drank en drugs was”, aldus de raadsheer.

“Wat de beslissing van justitie mag zijn, wij hebben levenslang in het gemis van Julie, door een keuze die de beklaagde heeft gemaakt”, verklaarde de moeder van Julie eerder.