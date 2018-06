18 jaar cel voor moord op liefdesrivaal

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Het Luikse hof van beroep heeft de 47-jarige Patrice B. uit Seraing dinsdag veroordeeld voor de doodslag op de 46-jarige Thierry Horrion op 27 mei 2016 in Herstal. Patrice B. werd in eerste aanleg veroordeeld tot 15 jaar cel, maar in beroep werd dat 18 jaar cel.

Thierry Horrion, een ondernemer uit Herstal, werd in mei 2016 met drie kogels neergeschoten in Café de la Gare in Milmort, een deelgemeente van Herstal. Patrice B. beschuldigde hem ervan jarenlang een relatie gehad te hebben met zijn echtgenote. Op 27 mei 2016 had het tweetal afgesproken in het café in Herstal. Na een discussie schoot Patrice B. Thierry Horrion neer.

De verdachte hield voor het hof van beroep vol dat hij zijn slachtoffer niet met voorbedachten rade had neergeschoten. Advocaat-generaal Pascale Schils vroeg echter om de feiten als moord te beschouwen omdat hij van mening is dat Patrice B. naar de afspraak vertrokken was met het idee om een antwoord te krijgen van Horrion of hem te doden. De rechtbank volgde die redenering niet en de verdachte werd veroordeeld voor doodslag.

Staking

Als gevolg van een staking in de gevangenis van Lantin kon Patrice B. niet naar de rechtbank komen. “Men had al op nauwelijks één procesdag beslist over het lot van mijn cliënt”, zei advocaat Philippe Zevenne. “Nu krijgt hij die zware veroordeling ook nog te horen via de telefoon, als ze hem al laten bellen, of via sociale media.”