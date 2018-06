Plannen om A12 ter hoogte van Londerzeel en Aartselaar gedeeltelijk onder de grond te leggen

Londerzeel / Aartselaar - Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft concrete plannen om de A12 eindelijk aan te pakken. Ter hoogte van Londerzeel en Aartselaar, twee zwarte punten, wil hij de weg gedeeltelijk laten ingraven. In de nieuwe plannen, kostprijs 90 miljoen euro, is veel aandacht voor de zwakke weggebruikers.

De A12 wordt in de praktijk gebruikt als een halve autosnelweg, maar heeft nog steeds verschillende kruispunten. Er is ook nog te weinig aandacht voor fietsers die de A12 willen kruisen. Er wordt al lang gesproken over een ombouw van de A12, maar nu worden de plannen eindelijk concreet.

De A12 wordt ter hoogte van Londerzeel en Aartselaar lokaal ingegraven, kruispunten worden vervangen door compacte op- en afrittencomplexen en er komen fietstunnels en fietsbruggen. Zo wordt de A12 stap voor stap omgebouwd tot een volwaardige autosnelweg en wordt het verkeer vlotter en veiliger voor alle weggebruikers. Er zijn nu concrete plannen klaar ter waarde van 90 miljoen euro en het studiewerk voor de rest van de A12 tussen Brussel en Antwerpen is opgestart. De werken in Londerzeel starten in 2021, in Aartselaar wordt gemikt op 2022. “Er wordt al vele jaren gepraat over de ombouw van de A12, maar nu krijgt het project voor het eerst concreet vorm”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “We bereiden meteen ook de komst van de sneltram tussen Willebroek en Brussel voor”.

De A12 zou gedeeltelijk worden ingegraven Foto: rr

Fietsverbindingen

De fietsers krijgen eigen fietsverbindingen, zodat het verkeer ook voor hen vlotter en veiliger wordt. In Londerzeel (www.londerzeelzuid.be) komt er een fiets- en wandelbrug over de A12 en een fietstunnel onder de Londerzeelsesteenweg. Er wordt ook in fases gebouwd aan de fietssnelweg F28 langs de A12. Ook in Aartselaar komt een nieuwe verbinding voor fietsers en voetgangers, maar er wordt nog een locatie gezocht. In de tussentijd zal AWV nog dit najaar de lichtenregelingen aanpassen om de veiligheid van de fietsers in Aartselaar te verhogen.

De werken in Londerzeel starten in 2021, in Aartselaar mikt men op 2022. Bij de herinrichting van de kruispunten wordt meteen ruimte vrijgemaakt voor tramtunnels voor de sneltram A12, die in de toekomst pendelaars in 40 minuten van Willebroek naar Brussel-Noord zal voeren.

De plannen voor Londerzeel zijn het verst gevorderd en zijn nu gebundeld in het project “Londerzeel Zuid”, goed voor een investering van 60 miljoen euro: 50 miljoen euro voor de insleuving van de A12 en andere weginfrastructuur voor auto én fiets en 10 miljoen euro voor de tramtunnel. Vandaag, dinsdag, vindt er in Londerzeel trouwens een eerste infoavond plaats om het project voor te stellen aan alle geïnteresseerden. De werken in Aartselaar worden geraamd op 30 miljoen euro.

Detail: een tiental jaar geleden werd het kruispunt in Londerzeel al eens heringericht.

Op- en afrittencomplex

Burgemeester van Londerzeel Nadia Sminate toont zich tevreden. “De gevaarlijke verkeerssituatie aan het kruispunt A12 – Kerkhofstraat zorgt al lang voor commotie bij de Londerzeelse inwoners. In het verleden hebben er zich vaak ongevallen voorgedaan. Ook de verkeersdoorstroming in het centrum van Londerzeel ondervindt problemen omwille van de verkeerslichten op het kruispunt. Decennia lang heeft men vanuit het gemeentebestuur aangedrongen op de aanleg van een op-en afrittencomplex, ik ben dan ook bijzonder opgetogen dat de Vlaamse Overheid nu werk maakt van een vlottere doorstroming van het verkeer in en rond Londerzeel”.

Ook in Aartselaar reageren burgemeester Sophie De Wit en schepen van MOW Bart Lambrecht verheugd. “De kruispunten in Aartselaar zijn al decennia een knelpunt en behoren tot de zwartste van Vlaanderen. Na jaren van stilstand is er nu eindelijk terug studiewerk, een concreet idee en de nodige centen. We danken de Vlaamse Overheid en de minister om daar werk van te maken. De aangepaste lichtenregeling dit najaar zal de kruispunten hopelijk al aanzienlijk veiliger maken. De ondertunneling van de kruispunten zal vervolgens de situatie voor iedereen beter maken.”