Ibrahimovic haalt uit naar ex-ploegmaats: “Ik kan het veel beter”

Voor het beslissende groepsduel van Zweden tegen Mexico op het WK heeft de Zweedse ster Zlatan Ibrahimovic uitgehaald naar zijn collega’s bij de nationale ploeg. De wedstrijden bekijken, was “anders, omdat ik het gevoel had dat ik het veel beter kan dan hen”. “En dat voel ik nog altijd”, zei de aanvaller van Los Angeles Galaxy, die nu ook expert is bij de Amerikaanse sportzender ESPN.

“Er komt echter een tijd, wanneer je zegt: ‘laat ze doen en laat ze genieten’. Want waar ik vandaan kwam, was ik niet welkom. Ik heb dat allemaal doorstaan en werd kapitein van dit team. Grootser dan dat wordt het niet”, aldus de 36-jarige voetballer.

Na het EK in 2016 stopte Ibrahimovic als international, maar voor het WK had hij wel laten blijken dat hij opnieuw voor Zweden wou aantreden. Bondscoach Janne Andersson nam hem weliswaar niet op in de selectie. De Zweedse ster voelt zich wel in topconditie. “Ik ben zoals wijn. Hoe ouder, hoe beter. Leeftijd is slechts een getal.”

Op de laatste speeldag in groep F op het WK in Rusland treffen Mexico en Zweden elkaar in Ekaterinburg. Zuid-Korea en Duitsland spelen op hetzelfde moment tegen elkaar in Kazan. Mexico heeft 6 punten uit 2 wedstrijden en staat op kop in de groep. Duitsland en Zweden hebben elk 3 punten. Zuid-Korea staat laatste in de groep met 0 punten.