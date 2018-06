Bewakingsbeelden tonen hoe busje meermaals inrijdt op hoofdkantoor De Telegraaf

Op de nacht van maandag op dinsdag is een wit busje ingereden op de redactie van De Telegraaf in Nederland. Op de video is te zien hoe de dader meerdere malen de voorkant van het gebouw ramt. Daarna gooit de persoon iets brandends naar de wagen. “We spreken over een aanslag”, aldus de redactie van de Nederlandse krant op haar eigen website.

Rond 4 uur ’s morgens reed een witte Volkswagen Caddy meerdere keren door de glazen gevel van het hoofdkantoor van De Telegraaf. Daarna is te zien hoe de persoon uit de wagen stapt en een brandend voorwerp naar de auto gooit. De redactieleden zijn geschokt door het voorval en weten niet wie dit zou gedaan kunnen hebben. “Maar we vermoeden wel dat dit met opzet is gebeurd, want hier geraak je niet zomaar met je auto”, zegt plaatsvervangend hoofdredacteur Wim Hoogland. Op de video is te zien dat er overal voor de gevel betonnen bloembakken staan.

De onbekende dader is nog altijd spoorloos.

LEES OOK: Auto ramt gevel van Nederlandse krant De Telegraaf: “Schokkend en zeer verontrustend, aanval op de vrije pers en democratie”