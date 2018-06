Op deze WK-bal schakelen we over na de groepsfase

Vanaf de achtste finales gebruiken de voetballers op het WK een nieuwe versie van de officiële WK-bal, de Telstar 18. Dat meldt Adidas, dat voor een kleine facelift zorgde: de Telstar Mechta (“droom” of “ambitie” in het Russisch) is rood, want dat past volgens de sponsor beter bij “verhitte wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling”.