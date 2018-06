Paranoïde koppel dat nanny (21) uithongerde en martelde, veroordeeld tot levenslange celstraf

Een Britse rechter heeft Sabrina Kouider (35) en Ouissem Medouni (40) veroordeeld tot een levenslange celstraf met een minimum van 30 jaar voor de gruwelijke moord op hun 21-jarige nanny. Het slachtoffer werd een maand lang gemarteld en uitgehongerd met een bizarre reden.

Sophie Lionnet voor de martelingen. Foto: reuters

De 21-jarige Française Sophie Lionnet werd vorig jaar ingehuurd als nanny voor de twee kinderen van Sabrina Kouider (35) en Ouissem Medouni (40) uit Wimbledon. De situatie liep al snel mis: Sabrina, de ex van Boyzone-zanger Mark Walton, en Medouni bleken enorm labiel te zijn. Het koppel raakte ervan overtuigd dat Sophie was ingehuurd door Walton om hen te bespioneren. In ruil zou het meisje daarvoor seks en de belofte van enkele rollen in Hollywoodfilms gekregen hebben, meende de twee.

Boyzone-obsessie

Kouider was sinds hun stukgelopen relatie volledig geobsedeerd door haar ex. Ze ging hem liefst 30 keer aangeven bij de politie en kreeg een waarschuwing omdat ze hem via een vals Facebookprofiel uitgemaakt had voor pedofiel. Ze had hem ook beschuldigd van seks met een kat, het gebruik van zwarte magie en het huren van een helikopter om haar in de gaten te houden. Walton zelf reageerde één keer, door te zeggen dat hij verliefd was geweest op haar maar snel merkte dat ze zonder reden kon doorslaan en gek worden.

Sophie werd slachtoffer van de obsessie. De jonge vrouw werd een maand lang uitgehongerd en gemarteld. Zo werd ze met haar hoofd onder water gehouden, geslagen met een kabel en geslagen en geschopt. Dat resulteerde in vijf gebroken ribben en gebarsten borstbeen.

Moord

Op 20 september werd de zoveelste marteling de Française fataal. Kouider en Medouni gooiden het stoffelijk overschot vervolgens op een kampvuur om zich van het lichaam te ontdoen. Doordat de geur zeer sterk was, besloten ze de barbecue aan te steken en er kip op te roosteren in de hoop dat de buren niets doorkregen. Toen dat toch gebeurde en de brandweer ter plaatse kwam, probeerde Medouni hen af te schepen door te zeggen dat de nog zichtbare restanten van het lichaam van de nanny die van een schaap waren. Het koppel werd gearresteerd.

Sabrina Kouider (35) en Ouissem Medouni (40). Foto: AFP

Excuses

Dinsdag werden Kouider en Medouni veroordeeld voor de martelingen en de moord op hun nanny. Ze werden veroordeeld tot een levenslange celstraf met een minimum van 30 jaar.

Voor de straf werd uitgesproken, las Kouider een brief voor waarin ze spijt betuigde voor haar gruwelijke daden en zich richtte tot haar gedode slachtoffer. “Lieve Sophie, ik hoop dat je rust vindt. Ik hoop het beste voor haar ouders en familie, die nu enorm lijden”, begon de vrouwelijke dader. “Sophie ik kan niet geloven dat je niet langer deel uitmaakt van deze wereld. Ik heb enorm veel spijt van wat er is gebeurd. Het voelt als een vreselijke droom waaruit ik wil ontwaken.”

“Ik lijd iedere dag als ik aan je denk en aan wat er is gebeurd. Ik wou dat ik de tijd kon terugdraaien, zodat je er nog steeds was”, sloot de vrouw af.