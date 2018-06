Kevin De Bruyne en zijn Michèle hebben iets te vieren

Terwijl Kevin De Bruyne zich in Rusland momenteel voorbereidt op de wedstrijd tegen Engeland, zit vrouwlief Michèle samen met zoontje Mason in België. En hoewel het koppel duizenden kilometers van elkaar verwijderd is, hebben ze vandaag toch iets samen te vieren.

“Gelukkige eerste huwelijksverjaardag, baby”, klinkt het op de Instagrampagina van de Rode Duivel. “Het is een fantastisch jaar geweest met nog vele in het verschiet.” De Bruyne noemt Michèle nog zijn “Partner in crime” en diezelfde boodschap is ook op de Instagrampagina van de voetbalvrouw te vinden.