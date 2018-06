Jacky Mathijssen volgt Gert Verheyen op als bondscoach van jonge Duivels

Jacky Mathijssen wordt de nieuwe bondscoach van de nationale ploeg U19, dat meldt de Belgische Voetbalbond. Mathijssen volgt Gert Verheyen op, die coach van eersteklasser KV Oostende werd.

De aanstelling van Mathijssen past volgens de voetbalbond “in het kader van de verdere professionalisering van de nationale jeugdploegen waarbij ervaren coaches of ex-profs uit de Jupiler Pro League hun kennis en ervaring overbrengen op de jongeren en hen tegelijk de winnaarsmentaliteit bijbrengen die onontbeerlijk is in het topvoetbal.” De 54-jarige Limburger zat zonder ploeg sinds zijn ontslag bij het Griekse Larissa in september 2017, amper elf dagen na zijn aantreden.

De bond meldt verder dat “ook bondscoach Roberto Martinez zich mee heeft geëngageerd in deze fase van doorgedreven professionalisering, en de keuze voor Jacky Mathijssen mee heeft bepaald.” Mathijssen begint op 1 juli 2018 aan zijn nieuwe job. De komende weken zal de staf van de U19 verder uitgebreid worden met een assistent-trainer, een keepertrainer en een analist.

Mathijssen kwam als speler uit voor Winterslag (1982-1985), Sporting Charleroi (1985-1990), Genk (1990-1993), Lommel (1993-2000) en STVV (2000-2001). Bij die laatste club debuteerde hij als trainer (2001-2004) om vervolgens aan de slag te gaan bij Charleroi (2004-2007 en 2010), Club Brugge (2007-2009), Lokeren (2009-2010), Beerschot (2010-2013), OH Leuven (2014-2015), Westerlo (2016-2017) en Larissa (2017).