Wij vergeleken de B-ploegen van Engeland en België: wie heeft het sterkste elftal?

Het begint er stilaan op te lijken dat België en Engeland elkaar donderdag met een hele of veredelde B-ploeg zullen bekampen. Wij zetten beide spelersselecties eens naast elkaar en gingen na wie het sterkste team heeft als alle basisspelers aan de kant blijven. Het resultaat: België heeft zeker geen onaardige ploeg, maar de Engelsen hebben toch meer weelde.

België-Engeland met heel andere spelers dan de vaste basiselftallen, het zou zomaar kunnen. Zoals genoegzaam bekend zijn beide landen al zeker van de volgende ronde en hebben ze er zelfs belang bij de wedstrijd niét te winnen ( lees hier de volledige uitleg, N+ ). Waardoor ze allebei overwegen om hun beste spelers niet op te stellen.

Het heeft er dus alle schijn van dat de elftallen die donderdag op het veld zullen komen, nog nooit eerder een ploeg gevormd hebben in een match met inzet. Dat wil ook zeggen dat het plots behoorlijk moeilijk wordt een favoriet aan te duiden.

Dus gingen wij eens kijken hoeveel de spelers individueel waard zijn. En dat mag u best letterlijk nemen: we vergeleken beide elftallen aan de hand van de cijfers van gespecialiseerde website Transfermarkt.com.

Onze B-ploeg wordt hoger ingeschat dan selectie Colombia of Polen

De Rode Duivels hebben geen onaardige ploeg - op grote toernooien in het verleden waren we waarschijnlijk in de zevende hemel geweest met deze jongens. De Belgische B-ploeg is in totaal 168 miljoen euro waard. Michy Batshuayi is met een geschatte marktwaarde van 40 miljoen euro de duurste vogel.

168 miljoen euro voor de Belgische B-ploeg, dat is een gemiddelde van 15 miljoen euro per speler. Daarmee wordt de Belgische B hoger ingeschat dan de selectie van Polen (11,94 miljoen per speler) of die van Colombia (10,92 miljoen per speler). Mochten de Belgen met deze ploeg aantreden, zouden ze enkel de top tien moeten laten voorgaan op het WK.

… maar toch is Engeland favoriet

België kan echter niet op tegen de weelde van de Engelsen, die nog gevestigde namen als Gary Cahill, John Terry of Jamie Vardy op de bank hebben zitten. Uitschieter is goudhaantje Marcus Rashford met een transferwaarde van 65 miljoen. De ploeg is in totaal 282 miljoen euro waard, ruim honderd miljoen euro meer dan die van de Belgen. Het lijdt dus weinig twijfel dat Engeland favoriet is als onze B-ploegen elkaar bekampen.

Dat is echter niet het geval als België donderdagavond wel met zijn basisploeg aantreedt. Die wordt namelijk geschat op een duizelingwekkende 580 miljoen euro, met uitschieters als Kevin De Bruyne (150 miljoen euro), Eden Hazard (110 miljoen euro) en Romelu Lukaku (90 miljoen euro). De basisploeg van de Engelsen zit ongeveer op hetzelfde niveau: 582 miljoen euro, met dank aan het jeugdig potentieel van Harry Kane (150 miljoen euro), Dele Alli (100 miljoen euro) en Raheem Sterling (90 miljoen euro).