Nederlands international Weghorst ruilt AZ voor Wolfsburg

De Nederlandse aanvaller Wout Weghorst (25) verhuist van AZ naar VfL Wolfsburg, dat naar verluidt zo’n 11 miljoen euro betaalt. Weghorst ondertekende dinsdag een contract tot 2022 bij de nummer 16 uit het voorbije Bundesligaseizoen. Hij wordt er ploegmaat van doelman Koen Casteels.

Weghorst maakte in maart tijdens de oefeninterland tegen Engeland zijn debuut in het Nederlands elftal. Hij verzamelde inmiddels drie caps, allemaal als invaller. In twee seizoenen bij AZ kwam de spits tot 31 doelpunten in de eredivisie. Met de Alkmaarse ploeg verloor hij twee keer op rij de bekerfinale. Weghorst speelde eerder voor FC Emmen en Heracles Almelo.

“Ik heb een heel mooie tijd gehad in Alkmaar, maar ik was toe aan de volgende stap in mijn carrière”, zegt de spits, die afgelopen seizoen bij AZ vaak als aanvoerder fungeerde.

Wolfsburg had het voorbije seizoen naast Casteels ook spitsen Divock Origi en Landry Dimata in de kern. Origi werd gehuurd van Liverpool en zijn toekomst is onduidelijk. Dimata is nadrukkelijk in beeld bij Anderlecht.