Schol! UEFA laat (eindelijk) alcoholverkoop toe in stadions: “Einde van tweeklassenmaatschappij”

Het uitvoerend comité van de Europese voetbalbond UEFA laat de verkoop van alcohol toe in stadions vanaf het volgende seizoen van de Champions League en de Europa League, met respect voor de lokale en nationale wetgeving. Zonder “de verkoop en distributie op te leggen”, zo heeft het Franse persagentschap AFP dinsdag vernomen. Supportersverenigingen hebben de beslissing positief onthaald.

De verandering in de UEFA-reglementen is beslist in de marge van de finale van de Champions League eind mei. Dinsdag bevestigde de UEFA dat aan AFP. De verandering is geldig voor alle competities die de Europese voetbalbond organiseert, binnen de grenzen “van de lokale en nationale wetgeving”. Van de UEFA mag alcohol verkocht worden in het stadion en in de onmiddellijke omgeving.

“De organisator van de wedstrijd moet, bij de bepaling van het verkoops- en distributiebeleid voor elke wedstrijd, volgens de regels rekening houden met het profiel van de supporters die aanwezig zullen zijn bij de wedstrijd en met de verbonden risico’s”, aldus de UEFA. In functie van de omstandigheden kan “een verbod of beperking op de verkoop en distributie van alcohol” worden beslist.

“Lange tijd voelden voetbalsupporters zich onfair behandeld in vergelijking met supporters van andere sporten, zoals rugby”, aldus Ronan Evain, CEO van Football Supporters Europe (FSE), een netwerk dat supporters uit meer dan 40 landen verzamelt.

“Het is niet de sport die je volgt, die bepaalt of je je beter dan wel slechter gedraagt”, aldus nog Evain in een persbericht. “Bovendien was het alcoholverbod niet van toepassing op VIP-zones bij voetbalwedstrijden, wat een tweeklassenmaatschappij creëerde zelfs binnen de stadions. Supporters voelden dat het beleid paternalistisch was, aangezien er absoluut geen bewijs of onderzoek was om te suggereren dat het verbod op alcohol in een stadion enig verband heeft met het vermijden of inperken van voetbalgerelateerde problemen in en rond het stadion.”