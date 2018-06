Ook Engelse bondscoach Southgate wil niet voor tweede plaats spelen: “Ik zou zelfs niet weten hoe”

De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft dinsdag benadrukt dat zijn ploeg niemand uit de weg wil gaan op het WK. De huidige stand van zaken in de groepen is voor de liefhebbers van complottheorieën voer voor discussie. Engeland en België strijden donderdag in Kalingrad om groepswinst, maar het lijkt er nu op dat het in groep G beter is om op de tweede plaats te eindigen, omdat de route naar de finale er dan wat makkelijker uitziet.

“We kunnen niet zo denken, we willen iedere wedstrijd winnen”, zegt Southgate. “We gaan ons niet op glad ijs begeven en willen iedere wedstrijd zo goed mogelijk spelen en presteren. Ik zou zelfs niet weten hoe je moet beginnen aan een wedstrijd die je niet wil winnen. Het gaat nu goed en we willen dat momentum behouden. Het verdere verloop van het toernooi beginnen plannen, is een gevaarlijk spelletje. Op het EK 2016 dachten we ook dat we het met de loting wel heel erg getroffen hadden. Maar we gingen er wel uit tegen IJsland.”

Of Southgate net als zijn Belgische collega Roberto Martinez enkele basisspelers rust zal gunnen in de laatste groepswedstrijd, liet hij nog in het midden. “Daar moet ik nog over nadenken. Er zijn misschien spelers die wat speelminuten kunnen gebruiken, maar ik moet ook aan de cohesie van het team denken. Harry Kane zal wil spelen omdat hij topscorer wil worden, maar het belang van het team komt eerst. Harry weet dat. Ook voor hem is een zege van het team belangrijker dan de Gouden Schoen.”

Voor de ploeg die als eerste eindigt in groep G, dreigt een duel met Brazilië of Duitsland in de kwartfinales. De nummer twee heeft op papier een iets minder zware route.