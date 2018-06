Politie doet oproep na filmpje ‘gewapende’ jongeren in Ninove: “Bel ons in plaats van foto’s op Facebook te zetten”

Ninove - Forza Ninove heeft een filmpje gepost waarop twee Afrikaanse jongeren te zien zijn die zondagmiddag met ‘een wapen’ rondliepen. De politie begrijpt niet waarom de man die de beelden heeft gemaakt niet onmiddellijk de 101 heeft gebeld in plaats van de beelden online te zetten.

Op het “meldpunt criminaliteit” van het extreemrechtse Forza Ninove zijn dinsdag beelden opgedoken waarop twee Afrikaanse jongeren te zien zijn waarvan een open en bloot met ‘een pistool’ in de hand rondloopt. De beelden zouden van afgelopen zondag dateren. Rond 15 u. in de namiddag. In de Vuurkruiserstraat, vlakbij het politiebureau.

Het toont volgens Guy D’haeseleer van Forza Ninove de onveiligheid in de stad aan. Maar daar is korpschef Philippe De Cock het absoluut niet mee eens.

“Wat ik vooral betreur is dat die man niet direct het nummer 101 heeft gebeld. Ons commissariaat is vlakbij. Ik durf gerust te beweren dat er binnen de vijf minuten een patrouille ter plaatse zou geweest zijn en dat we dit zeer ernstig zouden genomen hebben. De stad heeft geïnvesteerd in veiligheidscamera’s. Zouden we verwittigd geweest zijn, hadden we direct kunnen inzoemen op die jongeren want er staat een camera in de buurt. Ik wil daarom nog eens een oproep lanceren naar de bevolking toe. Als je wat ziet, bel dan direct de 101 in plaats van het nadien op sociale media te zetten. Als we onmiddellijk verwittigd worden, kunnen we ook direct optreden. Blijkt nadien dat u het fout hebt ingeschat en dat er toch niets aan de hand was, zal niemand u dat kwalijk nemen. Toch niet wanneer u te goeder trouw hebt gehandeld”, zegt korpschef De Cock.

De politie van Ninove voert een onderzoek naar het incident maar is er vrij zeker van dat het niet om een wapen ging maar om een gsm. De jongeren zullen geïdentificeerd en verhoord worden.

