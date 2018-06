Onderzoeksrechter in moord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen wordt ziekenhuisdirecteur

Vilvoorde - Van een opmerkelijke carrièreswitch gesproken. Thierry Freyne, procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde en gewezen onderzoeksrechter in Brussel, wordt de grote baas van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde.

Thierry Freyne verlaat de juridische wereld. In oktober wordt hij de nieuwe algemeen directeur van het AZ Jan Portaels in Vilvoorde, dat na het vertrek van Guy Buyens op zoek was naar een geschikte kandidaat. De raad van bestuur gaf eind vorige week groen licht voor de kandidatuur van Freyne, vandaag maakt het ziekenhuis zijn overstap bekend.

“Wij appreciëren ten zeerste Thierry Freynes klemtoon op resultaten, kwaliteit, overleg en samenwerking met stakeholders. Met zijn sterke persoonlijkheid, dossierkennis en visieontwikkeling, alsook door zijn affiniteit met de regio en de diverse bevolking die Vilvoorde en omstreken rijk is, past hij uitstekend in onze organisatie”, aldus Joost Vastenavondt, voorzitter van de raad van bestuur, in een mededeling.

Freyne was een tijd onderzoeksrechter in Brussel waar hij onder meer de moordenaars van agente Kitty Van Nieuwenhuysen liet arresteren. Later werd hij ook baas van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring (COIV) en stond hij mee aan de wieg van het nieuwe parket Halle-Vilvoorde.

Freyne zelf spreek van een ‘grote stap’ die hij na rijp beraad en veel overleg zet. “Ik verlaat een organisatie waarin ik nauw en fantastisch heb samengewerkt met mijn collega’s, de politie, de burgemeesters van Halle-Vilvoorde en de gouverneur en zijn team.”

De procureur wil vooral inzetten op de nieuwe technologische ontwikkelingen en op het nieuwe ziekenhuisnetwerk.

Binnen het parket Halle-Vilvoorde en de politiezones is men ontgoocheld over het vertrek van Freyne maar wensen ze hem alle succes toe.