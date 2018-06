Trump dreigt met “zware taks” voor Harley: “Het begin van het einde”

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is de geplande verhuizing van Harley niet meer dan een excuus. "Als ze verhuizen, je zal het zien, is dat het begin van het einde"

De Amerikaanse president Donald Trump blijft op Twitter meermaals uithalen naar Harley-Davidson omdat de motorbouwer heeft beslist om het deel van de productie dat bestemd is voor de Europese markt buiten de VS te verhuizen.

Volgens Trump is dat niet meer dan "een excuus". "Eerder dit jaar zei Harley-Davidson dat ze hun fabriek zouden verhuizen van Kansas City naar Thailand. Dat was lang voordat de importtarieven waren aangekondigd. Dus gebruikten ze de importtarieven/handelsoorlog gewoon als een excuus", tweette hij vanmiddag.

Boze klanten

Om daarna Harley-Davidson te bedreigen met een zware taks. "Toen de Harley-Davidson bestuurders naar het Witte Huis kwamen, sprak ik hen over de tarieven in andere landen, zoals India, die te hoog waren. Bedrijven komen nu terug naar de VS. Harley moet weten dat ze zich niet terug in de VS kunnen inkopen zonder een zware taks te betalen."

En Trump bleef maar doorgaan. "Een Harley-Davidson zou nooit in een ander land moeten gebouwd worden. Nooit! Hun werknemers en klanten zijn nu al boos op hen. Als ze verhuizen, je zal het zien, is dat het begin van het einde - ze geven zich over, ze geven het op! Hun uitstraling zal nooit meer hetzelfde zijn en ze zullen belast worden als nooit tevoren!"

Europese auto"s volgende op lijst

Tussendoor haalde Trump op Twitter ook nog eens uit naar de Europese auto-industrie. "We zijn net ons onderzoek naar importtarieven op Europese auto"s aan het beëindigen. De EU heeft lang geprofiteerd van de VS in de vorm van tariefbarrières en importtarieven. Maar uiteindelijk zullen we dat allemaal gelijktrekken - en dat zal niet lang meer duren!"

Harley-Davidson, de belangrijkste speler op de Amerikaanse markt voor motorfietsen, liet maandag weten dat het geen prijsverhogingen in de EU zou doorrekenen. In plaats daarvan zou het een deel van de Amerikaanse productie, bedoeld voor de Europese markt, naar een ander land verhuizen. Harley-Davidson heeft fabrieken in Australië, Brazilië, Indië en Thailand.

Harley weert zich

Maar volgens Business Insider zou de Amerikaanse president zich wel eens kunnen vergissen over de aangekondigde verhuizing naar Thailand. Daar klinkt het dat Harley heeft beslist om een fabriek in Thailand te bouwen nadat Trump eerder al besloot om de VS terug te trekken uit het Trans-Pacific handelsakkoord, waarin verlaagde importtarieven waren afgesproken in de snel groeiende Aziatische markt voor motorfietsen.