Je dieselwagen nog doorverkopen? Vergeet het maar

De populariteit van dieselwagens blijft in vrije val. Ook tweedehands is de verkoop dramatisch teruggevallen. Zelfs in Oost-Europa geraken verkopers ze niet meer kwijt.

Sinds Dieselgate zit de dieselwagen in het verdomhokje, en dat uit zich nu ook op de tweedehandsmarkt. Zocht in 2014 nog 72,7 procent van de Belgen naar een diesel wanneer hij een occasie kocht, dan is dat dit jaar nog 40,9 procent.

Dat blijkt uit cijfers van Gocar Data, dat gegevens analyseerde van een databank van 15 miljoen Belgische en buitenlandse occasiewagens, gecombineerd met het zoekgedrag op de eigen autosites Gocar en Autovlan.

De neergang van diesel is in het voordeel van de benzinewagens. Daar steeg de vraag van 27,3 naar 59,1 procent. "Waar historisch gezien driekwart van de zoekopdrachten naar diesels ging, is dat in de zomer van vorig jaar helemaal omgedraaid", zegt Marc Gros van Gocar. In augustus vorig jaar zochten de Belgen voor het eerst meer tweedehands benzinewagens dan diesels.

Volgens Gocar is dat het gevolg van ‘diesel bashing’, waardoor diesel in het verdomhoekje terecht kwam, onder meer als gevolg van het Dieselgateschandaal. Ook voeren almaar meer steden dieselbans in voor (erg vervuilende) dieselwagens.

Emotie versus ratio

"Het is eerder een emotionele dan een rationele keuze", zegt Gros. "De dieselbans waarover men spreekt komen er pas in 2025. Brussel plant zijn dieselban pas in 2030. Als je vandaag een diesel koopt die al zes jaar oud is, dan zal die in 2030 al lang niet meer op de baan zijn."

Het gevolg van die afnemende appetijt voor diesel is dat de wagens minder vlot worden verkocht. Tot nog toe heeft dat nog geen impact op de prijs. "De prijzen staan nog niet onder druk", zegt Gros. "Verkopers, zowel professionelen als particulieren, zijn momenteel nog bereid om langer te wachten tot een auto verkocht raakt dan hun vraagprijs te laten zakken."

Het gemiddelde aantal dagen dat een dieselwagen te koop staat, is opgelopen van 45 dagen in 2015 tot 62 dagen dit jaar. Verkopers nemen daardoor hun toevlucht tot export naar het buitenland. Historisch gezien was dat vaak Oost-Europa, zoals Polen, Tsjechië en Roemenië. Maar doordat de markt daar stilaan verzadigd raakt zoeken verkopers hun heil in andere landen zoals Portugal, zegt Gros.

Maar Marc Pecqueur, docent autotechnologie aan de Hogeschool Thomas More, voorspelt toch een ruw ontwaken. "Tot nu werd de restwaarde van dieselwagens hoog ingeschat", zegt hij. "Dat zal niet meer het geval zijn. Dat wordt een game changer met enorme economische risico"s." Hij verwijst naar leasemaatschappijen die duizenden dieselwagens hebben die ze ooit op de tweedehandsmarkt moeten slijten. "Als zij morgen een minwaarde van 30, 40 procent op de restwaardes moeten slikken, dan spreken we over miljoenen of miljarden euro"s."

Rebound van diesel

De cijfers over de tweedehandsmarkt lopen gelijk met die van de nieuwe auto"s. Ook daar is diesel in vrije val. In het eerste kwartaal van dit jaar was 37,6 procent van de nieuw ingeschreven wagens nog een diesel, zo meldde Febiac. Een jaar eerder was dat nog 46,6 procent.

"Er is wel degelijk een kentering aan de gang", zo zegt Pecqueur. "We zien nu dat de mismatch die al jaren in België bestaat, met een overdreven overwicht aan diesels, tot meer normale proporties evolueert."

Maar het liedje van diesel is volgens hem nog niet uitgezogen. Hij verwijst naar de nieuwste Euro 6d-TEMP motoren, waarvan 2.000 tests werden uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Emission Analytics. "De uitstootwaarden van die motoren zijn zeer goed." Ze zouden een stuk onder de toegelaten uitstootwaarden liggen.

Pecqueur voorspelt dan ook een heroplevingvan dieselwagens, wanneer dat type motoren breed op de markt beschikbaar worden.