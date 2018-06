Pickford: “Ik wil een clean sheet tegen België”

Goed nieuws voor de Belgen die liever niet willen winnen van Engeland. Jordan Pickford, de 24-jarige doelman van Engeland, wil tegen België doen wat tegen Tunesië en Panama niet lukte: een eerste cleansheet op een groot toernooi pakken.

Simon Mignolet en de Belgische assistent Graeme Jones slaan donderdag vast een praatje met hem. Jordan Pickford, de Engelse nummer één, is een geboren Geordie uit Sunderland. Hij was twee jaar op rij de best presterende speler voor een krasselend team: afgelopen seizoen bij Everton en het seizoen daarvoor bij Sunderland. Bij The Three Lions kan hij eindelijk bewijzen dat hij ook kan schitteren op het allerhoogste niveau. Alleen slikte hij in de eerste twee wedstrijden, tegen Tunesië en Panama, een goal. Dat moet tegen België anders.

“Als doelman incasseer je nooit graag een goal, zelfs al ben je ruim aan het winnen”, zei Pickford, die zich erg kwaad maakte op John Stones na de late tegengoal van Panama. In de eerste wedstrijd had hij een penalty van de Tunesiër Sassi geslikt. “Dat was vervelend, want ik probeer me altijd zo goed mogelijk voor te bereiden, maar die speler had nog nooit een penalty genomen. We wisten dus ook niet hoe of waar hij zou trappen.”

Pickford wil dus koste wat het wil tegen België een cleansheet houden. Hij zal alvast beter geïnformeerd zijn want de meeste spelers kent hij van de Premier League.

“Er hebben nog niet te veel Belgen gescoord tegen mij. Hopelijk kan ik dat donderdag volhouden want ik wil erg graag die cleansheet. En ik wil ook winnen. We denken niet aan wie we spelen na de volgende ronde. We hebben een goeie ploeg en als je ver wil geraken moet je toch tegen de beste teams spelen.”

“Als je als keeper op training schoten van Harry (Kane), Vards (Vardy), Welbs (Welbeck) en Marcus (Rashford) moet verwerken, dan merk je dat het moeilijk wordt voor de tegenstander. Ook onze verdediging is top. We hebben op alle posities kwaliteit.”

Dat de Belgen wel al hebben gehint dat een nederlaag geen drama is, maakt Pickfords rekening niet. “Ik weet niet hoe ze erover denken, maar mijn job is ervoor te zorgen dat ze niet scoren. Ik ben klaar voor België. We hebben een ploeg die wil winnen.