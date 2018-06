Op deze vreemde plek spelen de Rode Duivels tegen Engeland

De Rode Duivels vliegen vandaag een uur terug in de tijd, want in Kaliningrad is het – net als in België – een uur vroeger dan in Moskou. Maar dat is lang niet het enige opvallende aan de stad waar de Belgen donderdag hun derde groepswedstrijd tegen Engeland (20.00 uur) afwerken.

Russische stad in de Europese Unie

Kaliningrad ligt gewoon pal in de Europese Unie, ingesloten door Litouwen, Polen en de Baltische Zee. Het grenst niet aan Rusland en is op die manier een klein stukje Rusland in de Europese Unie. Tot 1945 behoorde de stad – toen nog als Königsberg – bij Duitsland, maar werd geannexeerd door Rusland na de Tweede Wereldoorlog. Bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie bleef het tot Rusland behoren omdat de Russen een ijsvrije toegang wilden tot de zee. Al snel verdwenen alle Duitsers uit de stad, waardoor Kaliningrad ook echt door Russen wordt bevolkt.

Gloednieuw stadion dreigt weg te zakken in moeras

De Baltika Arena biedt plaats aan 35.000 toeschouwers, maar is hét probleemstadion van het WK. Het is neergepoot op het Oktobereiland, dat bestaat uit moerasgrond. Om het stadion daar toch te kunnen neerpoten werden draconische maatregelen genomen. De capaciteit werd met 10.000 verlaagd en het uitschuifbare dak werd geschrapt zodat het stadion minder zou wegen. Om de grond stabiel te maken, moest 4,5 miljoen ton zand uit alle steengroeven van Rusland worden aangevoerd. Er zijn duizenden palen in de grond geboord omdat het moeras op sommige plekken tot vijftig meter diep is. Alles samen kostte dat zo’n 265 miljoen euro. Maar dan nog denken specialisten dat het stadion wel blijft staan tijdens het WK, maar niemand kan garanderen dat het nadien niet wegzakt in het moeras. De Pruisische boeren durfden er vroeger hun koeien niet te laten grazen. Maar Poetin zet er wel een stadion neer.

De vraag is ook wat er na het WK gaat gebeuren met de arena van 35.000 toeschouwers in een stad zonder deftige voetbalploeg. De Russen vinden het misschien niet eens zo erg dat de Baltika Arena straks wegzakt in het moeras.

Symbool van de Sovjetoverwinning op Duitsland

Maar met al die problemen met dat stadion, waarom dan spelen in Kaliningrad? Wel, dat is simpel. De stad Kaliningrad wordt gezien als hét symbool van de Sovjetoverwinning op nazi-Duitsland. En het is vanuit het Kremlin ook een duidelijk signaal naar de NAVO, want het is een stukje Rusland dat tussen Navo-lidstaten ligt. Door de plek expliciet op te nemen in de uitverkoren Russische steden voor het wereldkampioenschap, herinnert het Kremlin Europa er aan dat het niet moet denken dat Kaliningrad ooit terug tot de Unie zal behoren.

Dichterbij dan Madrid

Om vanuit Rusland in Kaliningrad te geraken, moet je minstens twee landsgrenzen oversteken. Voor de Belgen is het zelfs te doen om naar daar te gaan met de auto. Want in vogelvlucht ligt Kaliningrad op slechts 1.200 kilometer van Brussel. Dat is dichterbij dan Madrid. Al is een trip met de auto niet aan te raden. Vooral aan de grensovergang kan je door uitvoerige controles urenlang in de wachtrij staan.

Stad met middellange afstandsraketten

Kaliningrad ligt dichter bij Europa en Amerika dan eender welke Russische stad. En dus is het voor president Vladimir Poetin ook de plek waar hij zich kan verdedigen tegen het Westen. Er zijn middellange afstandsraketten en andere wapens geplaatst. Ter bescherming van het Russische vaderland. Als Rusland ooit wordt aangevallen, komt het eerste verweer vanuit Kaliningrad.