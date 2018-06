MeToo: waarom grensoverschrijdend gedrag zo vaak voorkomt in de cultuur- en mediasector

Ontstellende cijfers uit de media- en cultuursector: een kwart van de vrouwen die in die twee sectoren werkt, werd het voorbije jaar geconfronteerd met ongewenste seksuele of fysieke toenaderingen. Dat blijkt meer te zijn dan in andere sectoren. Hoe komt het dat in de culturele wereld en de media het risico op grensoverschrijdend gedrag hoger is dan elders?