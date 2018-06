Vliegreis van twee uur voor de Rode Duivels

De Rode Duivels spelen morgen hun derde groepswedstrijd op het wereldkampioenschap tegen Engeland. De ploeg vliegt vanmiddag naar Kaliningrad, de stad aan de Baltische Zee waar de wedstrijd wordt gespeeld.

In het Moscow Country Club-hotel worden de spelers vandaag iets vroeger dan gebruikelijk aan het ontbijt verwacht. Op normale trainingsdagen is 9.30 uur het gebruikelijke uur voor het ontbijt, maar nu zal dat een half uurtje vroeger zijn. De spelers moeten immers om 12.30 uur op het vliegtuig zitten richting Kaliningrad. Na een vlucht van twee uur wordt de ploeg om 13.30 uur lokale tijd – Kaliningrad bevindt zich in dezelfde tijdszone als Brussel, het is er dus een uur vroeger dan in Moskou – te landen in Kaliningrad.

Daar krijgen de spelers in de namiddag nog wat tijd voor verzorging en platte rust. Vanavond om 19.30 uur staat er nog een laatste training voor de wedstrijd op het programma in de Baltika Arena. De training is pas om half acht omdat bondscoach Roberto Martinez op een dag voor de wedstrijd altijd graag zo dicht mogelijk bij het uur van de wedstrijd van een dag later traint. Da zijn de omstandigheden hetzelfde als in de wedstrijd én zit er 24 uur tussen de training en de wedstrijd.