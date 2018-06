Passagier die zo stonk dat piloot noodlanding moest maken overleden aan ernstige infectieziekte

Vorige maand moest een Boeing van Transavia Airlines een noodlanding maken omdat passagiers ziek werden door de stank van een van de reizigers. Nu is de reden bekend en die heeft absoluut niets te maken met gebrekkige hygiëne. De man, een Russische componist en gitarist, leed immers aan een zeldzame infectieziekte en is intussen overleden.

Eind mei maakte de piloot van een Boeing 737 van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij Transavia Airlines een noodlanding in Faro. Het toestel was op weg van Amsterdam naar Gran Canaria. Maar verschillende mensen werden onderweg misselijk en moesten zelfs braken. De oorzaak: de niet te harden geur van een van de passagiers.

Stewards en stewardessen deden wat ze konden. Ze spoten geurverfrisser in het vliegtuig en vroegen de man plaats te nemen in de toiletten. Dat hield tijdelijk. Maar de geur was zo sterk dat de piloot uiteindelijk beslistte om het vliegtuig aan de grond te zetten en nadien verder te vliegen zonder de man.

Nu is zijn identiteit bekend. Het gaat om de Russische componist en pianist Andrey Suchilin, weten Spaanse nieuwssites.

Kort na de landing in Portugal werd de man opgenomen in het ziekenhuis waar hij in quarantaine verbleef op de afdeling intensieve zorgen. Intussen is hij, ondanks verschillende operaties om zijn leven te redden, overleden.

Suchilin leed aan een zeldzame infectieziekte die de sterke geur veroorzaakte. Hij was er al langer voor in behandeling maar geen enkel medicijn hielp.