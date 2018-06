De eerste 0-0 van het WK is een feit: Frankrijk en Denemarken naar achtste finales na flauwe partij

Frankrijk en Denemarken hebben voor een primeur gezorgd op dit WK. In hun laatste groepswedstrijd speelden de twee landen 0-0 gelijk, de eerste match in Rusland waarin geen doelpunten vielen. Bij een gelijkspel kregen zowel Frankrijk als Denemarken wat ze wilden, respectievelijk de eerste plaats in groep C en kwalificatie v oor de volgende ronde. Dat was er duidelijk aan te zien, de toeschouwers in het Luzhniki Stadium in Moskou kregen een flauwe pot voetbal voorgeschoteld.