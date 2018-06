Rieten dak van villa schiet in brand: rookpluimen tot kilometers ver zichtbaar

Diksmuide - Een spectaculaire brand heeft dinsdag een villa langs de Bloemmolenkaai in Diksmuide volledig onbewoonbaar gemaakt. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen.

In de riante villa vlak aan de IJzer waren dinsdag werkzaamheden aan de gang. Om nog onduidelijke reden liep het plots mis, waardoor er vlammen in het rieten dak zijn geschoten. Dat stond in geen tijd in lichterlaaie, waardoor de rookpluimen tot kilometers ver zichtbaar waren.

Het dak en de bovenverdieping zijn volledig verwoest. Op het gelijkvloers is ook heel wat waterschade. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen.

De blus - en opruimwerkzaamheden zullen wellicht nog vele uren in beslag nemen. Zo moet het resterende stro van het dak verwijderd worden, waarna alles in containers moet afgevoerd worden.

Foto: BFR