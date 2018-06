Moeder en drie kinderen sterven bij familiedrama

Bij een gezinsdrama in Gunzenhausen, in de Duitse deelstaat Beieren, zijn een vrouw en haar drie kinderen om het leven gebracht. De vermoedelijke dader is volgens de politie de vader en echtgenoot.

De 31-jarige man sprong of viel van het balkon van de derde verdieping, volgens de eerste gegevens van de onderzoekers, en werd zwaargewond voor het appartementsgebouw aangetroffen waar het gezin woonde.

Kort voor 6 uur vanochtend vond een familielid de man en de lichamen van de 29-jarige vrouw, haar 3-jarige dochter en haar zoons van 7 en 9 jaar oud. Hij verwittigde de hulpdiensten.

Wat zich in de woning in het negen verdiepingen tellende gebouw heeft afgespeeld, was niet meteen duidelijk. Een politiewoordvoerder kon nog niets over de achtergrond of het motief zeggen.

De 31-jarige man werd in het ziekenhuis geopereerd. Hij kon niet ondervraagd worden. Familieleden van de slachtoffers werden door een crisisinterventieteam opgevangen. De familieleden zijn “Duitsers van Russische afkomst”, zei de politiewoordvoerder.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan in België terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.